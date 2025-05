Decide Emmausso: Foggia salvo, Messina in Serie D

Il Foggia conquista la salvezza al termine del doppio scontro diretto con il Messina. Dopo lo 0-0 del San Filippo-Franco Scoglio, nel return match dello Zaccheria la formazione rossonera si impone di misura (1-0) grazie al gol decisivo di Emmausso, ex della gara, condannando i siciliani alla retrocessione in Serie D.

La partita si sblocca al 18’: Zunno dalla sinistra serve un pallone preciso in area, Emmausso si gira e conclude con una rasoiata che batte Krapikas, facendo esplodere lo stadio. Per l’attaccante si tratta della decima rete stagionale, la più pesante.

Nel primo tempo i rossoneri sfiorano il raddoppio con Sarr, ma è Krapikas a salvare i suoi. Alla fine dei primi 45 minuti, il Foggia è avanti, mentre il clima si scalda nel rientro verso gli spogliatoi.

Nella ripresa il Messina aumenta il ritmo e cerca disperatamente il pareggio, che però non arriva. Anzi, al 69’ è il Foggia a raddoppiare: Mazzocco realizza il 2-0, ma il VAR annulla per fuorigioco millimetrico.

Al 75’ l’occasione d’oro per i giallorossi: dopo un check VAR, viene assegnato un rigore per fallo di Parodi su Luciani. Lo stesso attaccante si presenta dal dischetto, ma si fa ipnotizzare da Perina, che compie un intervento decisivo e tiene in vita il vantaggio rossonero.

Gli otto minuti di recupero non bastano al Messina, che lascia il campo battuto e con il verdetto più amaro: retrocessione in Serie D. Il Foggia, invece, conquista la permanenza tra i professionisti, al termine di una stagione travagliata ma chiusa nel modo migliore.

LA CRONACA

90’+8’ FINITA. Grazie al gol di Emmausso, al 18’, il Foggia è salvo, mentre il Messina retrocede in Serie D.

90’+5’ FOGGIA: Sarr intercetta un rinvio di Krapikas e per poco non firma il 2-0.

90’+4’ MESSINA: Buchel imbuca in area per Garofalo, conclusione fuori misura.

90’+2’ FOGGIA: il mancino di Zunno sfiora il palo alla destra di Krapikas. C’è stata una devizione, angolo.

90’ Sono 8 i minuti di recupero

87’ SOSTITUZIONE MESSINA: Pedicillo per Lia.

85’ FOGGIA: ammonito 🟨 Kiyne per gioco falloso.

83’ SOSTITUZIONE FOGGIA: fuori anche Salines, entra Camigliano.

82’ SOSTITUZIONE FOGGIA: fuori Emmausso, colpito da crampi, dentro Orlando

81’ FOGGIA: ammonito 🟨 Emmausso per perdita di tempo.

79’ SOSTITUZIONE MESSINA: proprio Luciani lascia il campo, al suo posto Costantino.

75’ MESSINA: PERINA PARA IL RIGORE A LUCIANI: dagli 11 metri, l’attaccante siciliano si lascia ipnotizzare dal portiere del Foggia. È il primo errore dal dischetto per Luciani, che in stagione ne aveva realizzati quattro su quattro.

74’ MESSINA: CONTROLLO AL VAR, RIGORE PER IL MESSINA. Punito un contatto in area tra Parodi e Luciani.

71’ FOGGIA: GOL ANNULLATO! Il Var annulla il raddoppio del Foggia per un fuorigioco millimetrico dello stesso Mazzocco.

70’ FOGGIA: ammonito 🟨 Mazzocco per comportamento non regolamentare.

69’ GOL DEL FOGGIA: ⚽️ MAZZOCCO! Respinta corta di Krapikas su conclusione di Kiyne, sulla palla si avventa Mazzocco che firma il 2-0 regalando al Foggia una buona fetta di salvezza.

67’ SOSTITUZIONE FOGGIA: esce Tascone (non al top) e Gala dentro Mazzocco e Kiyine.

65′ MESSINA: ci prova proprio Vicario con un tiro alto sulla traversa.

63′ SOSTITUZIONE MESSINA: Tordini, infortunato, è costretto a lasciare il campo, al suo posto Vicario.

60’ MESSINA: i siciliani spingono alla ricerca del pari, ma devono segnare due reti per evitare la retrocessione in Serie D. Bomba di Luciani da posizione defilata, Perina è miracoloso.

46’ SOSTITUZIONE MESSINA: Dell’Aquila e De Sena prendono il posto di Chiarella e Petrucci.

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+1’ Finisce il primo tempo: decide, per il momento, il gol realizzato al 18’ da Emmausso. Animi accesi mentre le due squadre abbandonano il campo per raggiungere gli spogliatoi.

44’ MESSINA: ammonito 🟨 Luciani per gioco falloso.

36’ MESSINA: ammonito 🟨 Gelli per gioco falloso.

36’ FOGGIA: si ostacolano al limite dell’area di rigore Emmausso e Sarr, la conclusione di quest’ultimo è debole e finisce tra le braccia di Krapikas. Emmausso si infuria con il compagno perché voleva che gli lasciasse la possibilità di tiro.

29’ FOGGIA: occasinissima per il raddoppio sui piedi di Sarr. Servito a centro area da Gala, l’attaccante spara in porta di prima intenzione, ma trova l’istinto di Krapikas che salva i suoi.

18’ GOL DEL FOGGIA: ⚽️ EMMAUSSO! Esplode lo Zaccheria. Zunno, dalla sinistra, pesca al centro dell’area Emmausso, il quale si gira e infila Krapikas con una rasoiata. Decima rete stagionale per l’attaccante rossonero, che firma il classico gol dell’ex.

16’ FOGGIA: insistono i rossoneri. Destro di Tascone in area, murato.

15’ FOGGIA: Emmausso parte sulla destra, entra in area, sterza e calcia, ma la conclusione è deviata in angolo.

7’ MESSINA: ammonito 🟨 Chiarella per gioco falloso.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

FOGGIA-MESSINA 1-0 (ore 15.00)

RETI: 18’ Emmausso (F)

FOGGIA 442: Perina 7; Salines 6 (83’ Camigliano), Parodi 6, Dutu 6, Felicioli; 6 Tascone 6 (67’ Mazzocco 6), Pazienza 6, Gala 6 (67’ Kiyine 6), Zunno 6,5; Emmausso 7 (82’ Orlando), Sarr 6. Panchina: De Simone, Testa, Silvestro, Santaniello, Marzupio, La Porta, Da Riva, Touho, Brugognone, Spanò. All. Gentile 6.

MESSINA 433: Krapikas 6; Garofalo 5,5, Gelli 5, Dumbravanu 5, Lia 5,5 (87’ Pedicillo); Petrucci 5 (46’ De Sena 5,5), Buchel 6, Crimi 5; Chiarella 5 (46’ Dell’Aquila 5,5), Luciani 5 (79’ Costantino), Tordini 5,5 (63’ Vicario 5,5). Panchina: Meli, Ingrosso, Gyamfi, Marino, Haveri, Mameli, Anzelmo, Morichelli. All. Gatto 5.

ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese 6,5. Assistenti: Francesco Romano di Isernia e Matteo Taverna di Bergamo. Quarto ufficiale: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata. VAR: Marco Serra di Torno. AVAR: Antonio Reda di Molfetta.

AMMONITI: Chiarella, Gelli, Luciani (M); Mazzocco, Emmausso, Kiyne (F).

NOTE: recuperi 1’/8’. Angoli: 5-4

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author