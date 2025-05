Ex Ilva, Zullo (FdI): “Bene il tavolo promosso dal ministro Urso”

Apprezzamento da parte del senatore Ignazio Zullo per il tavolo istituzionale promosso dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dedicato all’analisi delle manifestazioni d’interesse avanzate da importanti gruppi imprenditoriali per investire sul sito dell’ex Ilva di Taranto.

Il parlamentare di Fratelli d’Italia, capogruppo del partito in Commissione Lavoro del Senato, ha definito l’iniziativa “un passaggio rilevante in una fase cruciale della trattativa per la cessione dell’ex Ilva, finalizzata al rilancio dell’impianto e alla sua riconversione green”. Zullo ha sottolineato come questo confronto “rappresenti una conferma ulteriore dell’impegno del Governo per costruire un nuovo modello di sviluppo per Taranto, fondato su innovazione, sostenibilità, tutela della salute e coinvolgimento del territorio”.

Nel corso della sua dichiarazione, il senatore ha evidenziato in particolare “il segnale positivo dell’interesse manifestato da realtà come Toto Holding-Renexia, Fincantieri e Webuild”, aziende che secondo Zullo “possono portare in città competenze, investimenti e nuova occupazione”.

Infine, l’esponente di Fratelli d’Italia ha rivolto un appello alla collaborazione: “È fondamentale che tutti gli attori in campo, a partire dagli enti locali, operino con responsabilità e visione condivisa per restituire a Taranto le prospettive di sviluppo che da troppo tempo le sono mancate”.

