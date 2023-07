LECCE – Ianis Hagi è uno dei nomi caldi per la trequarti del Lecce. Un’idea pazza quella di Pantaleo Corvino, che secondo fonti provenienti dalla Romania, starebbe valutando l’idea di riportare in Italia il figlio d’arte. Attualmente è di proprietà dei Rangers di Glasgow, è un affare che potrebbe anche chiudersi con la formula del prestito con opzione di riscatto. L’ex Fiorentina, con imprevedibilità e qualità, è uno di quei calciatori che potrebbe spostare gli equilibri nel 4-3-3 di D’Aversa. Da valutare, comunque, la fattibilità dell’operazione.

E intanto, dopo Pongracic, potrebbe tornare anche Remi Oudin: il francese, rientrato al Bordeaux per fine prestito, potrebbe rivedersi al Via del Mare ma da calciatore di proprietà. Determinante la volontà del fantasista, che ha già manifestato il proprio desiderio di proseguire la sua avventura nel Salento, dove ha iniziato a giocare in un nuovo ruolo, quello da mezzala, e soprattutto ritrovato negli ultimi mesi una fiducia che sembrava ormai smarrita.

Sul fronte uscite, il Como avrebbe messo nel mirino Tommaso Cassandro, terzino destro prelevato nella scorsa finestra di mercato dal Cittadella. Con Baroni non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante sulla fascia, perché chiuso dall’insostituibile Gendrey, e a meno che D’Aversa non decida di puntarci, il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Serie B.

Infine Corvino regala anche il primo colpo di mercato a Coppitelli, tecnico della Primavera: il centrocampista polacco classe 2005 Wiktor Artur Gromek, arriva dal Burnley, club neopromosso in Premier League.

