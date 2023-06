Lecce, sirene dall’Arabia anche per Assan Ceesay

La Saudi Pro League, ossia la massima categoria calcistica dell’Arabia Saudita, sta pian piano accaparrandosi, grazie ad offerte irrinunciabili, alcuni fra i migliori calciatori in uscita del mercato europeo. I fari dell’Arabia pare stiano però puntando anche la Puglia: dopo l’interessamento nei confronti del portiere del Bari Elia Caprile, ora sembra che le attenzioni di alcuni club locali siano rivolte anche sull’attaccante del Lecce Assan Ceesay. Il centravanti gambiano è reduce da una stagione tutto sommato positiva fra le fila dei giallorossi, ma la sua avventura in Salento potrebbe terminare in anticipo rispetto alla scadenza del contratto che lo lega al club del presidente Saverio Sticchi Damiani. Per il momento si parla di un semplice sondaggio, ma che a stretto giro potrebbe tramutarsi in una vera e propria occasione sia per il calciatore che per la società.

