“Pretendo che la squadra, il 14 luglio, vega iscritta al campionato”. Le parole del sindaco di Andria, Giovanna Bruno, non lasciano spazio ad altre interpretazioni: l’attuale dirigenza della Fidelis, con il presidente dimissionario Aldo Roselli, dovrà garantire che la squadra, entro il 14 luglio, venga iscritta al campionato di serie D. Una condizione assoluta per andare avanti, anche con l’impegno dell’amministrazione comunale, a coinvolgere le imprese del territorio nel sostegno economico alla squadra di calcio. Concetto ribadito più volte nel corso dell’incontro con la stampa in sala Giunta, non solo dal sindaco ma anche dall’amministratore delegato della Fidelis Andria, Pietro Lamorte.

Garantisce il sostegno per adempiere all’iscrizione al prossimi campionato anche il presidente Aldo Roselli che conferma il suo disimpegno (annunciato già a febbraio scorso) ma annuncia, al tempo stesso, l’esistenza di una trattativa in corso per la cessione della società (la risposta da parte del possibile acquirente arriverà nelle prossime 48 ore). Se l’affare salterà è pronto il piano B.

