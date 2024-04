Bari, incidente a Santo Spirito: centauro in prognosi riservata

BARI. È in prognosi riservata all’ospedale Di Venere del capoluogo il conducente di una moto coinvolta ieri sera in un incidente stradale sul lungomare Colombo di Santo Spirito, quartiere a nord di Bari. L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un’auto in sosta. Sul posto pattuglia della Polizia Locale per gli accertamenti sulla dinamica del sinistro.

