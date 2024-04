Lecce, presentato allo Zimbalo “EduLab”

Lecce – E’ stato presentato presso la sala convegni dell’Istituto comprensivo leccese Stomeo Zimbalo il progetto promosso dall’Aps La Svolta e finanziato nell’ambito del bando “Puglia Capitale Sociale 3.0” della Regione Puglia, alla presenza dei partner e di quanti vogliano scoprire le attività previste.

“Il progetto – racconta la presidente dell’Aps Martina Gentile – vedrà l’attivazione di tre laboratori, con la finalità di far incontrare diverse generazioni e di promuovere il tempo libero e la rigenerazione di spazi condivisi nella città di Lecce e di Surbo. Abbiamo pensato a tre iniziative, partendo da alcune istanze che abbiamo rilevato nel corso di questi anni di attività e cogliendo alcune opportunità che avevamo avuto modo di valutare positivamente per la crescita umana e civile delle comunità, come gli interventi di street art in aree degradate o periferiche. Infatti, avremo un laboratorio di alfabetizzazione informatica, destinato ad adulti e anziani, in cui coinvolgeremo i ragazzi come tutor, due percorsi STEM, uno allestito presso il Circolo Didattico “Vincenzo Ampolo” di Surbo e l’altro presso l’Istituto Stomeo Zimbalo di Lecce e un terzo laboratorio, ripartito sempre tra le due realtà, per la pratica delle arti urbane, coinvolgendo gli artisti del collettivo 167 B-street.

Sarà certamente una bella esperienza e siamo pronti a confermare anche per quest’anno il campus della nostra associazione per i bambini fino agli 11 anni: un modo per venire incontro alle famiglie e alle loro esigenze, lavorando per una comunità più inclusiva e che sappia lottare contro la devianza minorile e la povertà educativa. Attraverso la street art, inoltre, coinvolgeremo i ragazzi, parlando un linguaggio vicino al loro codice.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author