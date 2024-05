Vicenza-Taranto, settore ospiti sold out in quasi un’ora

Polverizzati in poco meno di un’ora. Non ci sono più biglietti a disposizione dei tifosi del Taranto per la gara di Vicenza, in programma alle 21.00 di sabato 18 maggio e valida per il ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C.

I 1.200 tagliandi che il club veneto ha riservato ai sostenitori rossoblu sono stati bruciati in 34 minuti. Ma non è detta l’ultima parola: nelle prossime ore, il Vicenza potrebbe mettere a disposizione altri 600 biglietti, per un totale di 1.800. Va ricordato che Vicenza-Taranto verrà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro da Rai Sport.

Informazioni importanti per i tifosi rossoblù.

I biglietti non saranno in vendita il giorno della partita. Inoltre, per raggiungere lo stadio Menti si consiglia di dirigersi verso il casello di Vicenza Est, dove sarà attivo un servizio navetta. Coloro che saranno già in città verranno indirizzati verso via Trissino, con possibilità di parcheggio in via Valdagno nei pressi della curva ospiti.

