Bari: Caprile nel mirino degli arabi e dell’Empoli

I club sauditi continuano a dominare la sessione estiva di calciomercato. Come riporta gianlucadimarzio.com, gli arabi hanno messo gli occhi anche su Elia Caprile, portiere di proprietà del Bari. Sul classe 2001, però, punta deciso il Napoli che vuole chiudere l’operazione per poi lasciarlo in prestito in Puglia. Caprile piace molto anche all’Empoli: i toscani vorrebbero ingaggiarlo in prestito per rimpiazzare Vicario.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp