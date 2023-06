Cerignola, ore di attesa per il nuovo allenatore

CERIGNOLA – Sono ore di attesa in casa Cerignola per conoscere il nome del nuovo allenatore che dovrà prendere il posto di Michele Pazienza. La scelta del direttore sportivo Elio Di Toro è chiara: Roberto Taurino resta saldamente in pole rispetto ad altre possibili candidature, anche se sullo sfondo, resta la suggestione di vedere alla guida dell’Audace Cerignola il cerignolano doc, Leonardo Colucci. Il tecnico ex della Juve Stabia è da sempre un pupillo della società che lo vorrebbe riportare nella sua città d’origine, anche se le strade del Cerignola e di Colucci potrebbero non incontrarsi. Proprio il tecnico, in passato anche sulle panchine di Picerno, Pordeone e Vis Pesaro, avrebbe più volte confidato di non voler mescolare la propria esperienza professionale con una questione fin troppo affettiva. Colucci è stato un calciatore del Cerignola prima di spiccare i volo tra i professionisti (con le esperienze con Lazio, Verona e Bologna) e come ha ricordato proprio alla vigilia della gara contro l’Audace al Monterisi in questa stagione, il suo legame con la città non si è mai reciso in maniera definitiva, tanto più per lui che è cresciuto a poche centinaia di metri dall’impianto sportivo della città ofantina. Inoltre Colucci potrebbe optare per una soluzione che lo possa far restare vicino a Bologna, città dove ormai vive da anni con la sua famiglia. Bisognerà comunque aspettare il primo luglio, data di apertura ufficiale delle trattative di mercato, per scoprire chi sarà il nuovo tecnico dei gialloblù. In quella data scadrà il contratto che lega Roberto Taurino all’Avellino e solo successivamente si potrà mettere nero su bianco, salvo sorprese dell’ultim’ora. Intanto, sottotraccia, partono i primi movimenti sul mercato, tra rinnovi, conferme e sondaggi in entrata riguardanti ruoli nevralgici del campo. Prima però, va definita la guida tecnica, poi verrà tutto il resto.

