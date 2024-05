Fasano, le combinanzioni che porterebbero alla salvezza diretta

Ultimi 90 minuti fondamentali per il Fasano. La gara di domenica con la Paganese potrebbe dimostrarsi la più importante degli ultimi sei anni. Mister Vito Costantini proverà a replicare l’impresa del 2020, conducendo da subentrato i biancazzurri della Selva alla salvezza in extremis. La classifica vede ora il Fasano al 13esimo posto, ma allo stato attuale delle cose il playout con la terzultima non si disputerebbe, a causa degli otto punti di distacco con il Barletta. Al Fasano, padrone del proprio destino, servirà dunque una vittoria per mantenere la categoria, ma c’è speranza anche in caso di pareggio. La salvezza diretta può arrivare anche con un X, nel caso in cui però dovesse finire senza né vincitori né vinti anche la sfida fra Angri e Barletta. Contestualmente, il Bitonto non dovrebbe vincere a Casarano. In caso di sconfitta con la Paganese, i playout saranno praticamente impossibili da scongiurare ed ecco che per la prima volta dopo sei stagioni di militanza in quarta serie, i biancazzurri della Selva si ritroverebbero a giocare uno spareggio salvezza. Un primo tassello è stato comunque posizionato già domenica scorsa, in occasione dello scontro diretto vinto 3-2 al Puttilli con il Barletta (una gioia in trasferta che mancava da gennaio). Lo score del Fasano negli ultimi tre mesi rasentava il pietoso: un successo, un pareggio e ben nove sconfitte. Il calvario degli itrani è iniziato a febbraio, ma la regular season potrebbe chiudersi con un sospiro di sollievo da parte del presidente Franco D’Amico. Stando alle scelte, mister Costantini potrebbe confermare il rispolverato 3-5-2.

