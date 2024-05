Barletta, vincere ad Angri e sperare

BARLETTA – Vincere e incrociare le dita. Dovrà fare questo il Barletta nell’ultimo weekend di regular season nel girone H di Serie D. Biancorossi costretti a vincere al Pasquale Novi di Angri, per centrare la qualificazione ai playout ed evitare il distacco di otto punti da sestultimo e quintultimo posto, che significherebbe retrocessione diretta in Eccellenza.

Squadra di Ciullo (foto Sergio Porcelli) in campo per la seconda metà della settimana. Rientrato il clima teso di lunedì pomeriggio con l’ipotesi, ormai decaduta, di utilizzare la formazione juniores nella trasferta in Campania. Resta piena l’infermeria, con Cafagna in primis che proverà a recuperare dall’infortunio delle ultime settimane per dar manforte al centrocampo. Ormai fuori Lobosco e Lacassia, difesa che vedrà scelte obbligate in quello che sarà per forza di cose un 4-3-3 riconfermato anche ad Angri. Davanti ancora ballottaggio tra Diaz e La Monica, attesa per eventuali sviluppi sui quattro under da schierare in campo.

Tanti calcoli per gli incastri playout, pochi quelli che interessano realmente al Barletta. I biancorossi devono vincere l’ultimo match della stagione e sperare che il Gallipoli non faccia punti a Martina. I salentini, con un pareggio e in un ipotetico arrivo a pari punti con la squadra di Ciullo, sarebbero quartultimi e ai playout con l’Angri, mentre i biancorossi sarebbero terzultimi e agli spareggi salvezza solo se la sestultima avrà al massimo sette punti di vantaggio.

Da non scartare l’ipotesi Bitonto. I neroverdi sono in svantaggio negli scontri diretti col Barletta, ma davanti a tutti nella classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti con Barletta e Gallipoli. Scenario possibile in caso di vittoria della squadra di Loseto a Casarano, successo dei biancorossi ad Angri e pareggio dei salentini a Martina. Così il Bitonto affronterebbe l’Angri ai playout, mentre Gallipoli e Barletta dovranno guardare gli altri campi. In caso di distacco dalla sestultima di massimo sette punti, ci sarà spareggio in gara secca e campo neutro per decidere chi giocherà i playout e chi retrocederà direttamente. In caso di distacco superiore ai sette punti, entrambe sarebbero retrocesse. Ciullo costretto a vincere, per poi guardare altrove.

