Taranto, sequestrati 50 kg di sigarette: denunciati due uomini

La Polizia ha sequestrato circa 50 chili di sigarette a Taranto, denunciando in stato di libertà due individui di 62 e 67 anni per detenzione di tabacchi lavorati esteri privi del sigillo del Monopolio di Stato.

Durante un’operazione antidroga, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato due uomini, già conosciuti dalle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, mentre spostavano buste di plastica tra due auto parcheggiate in via Nettuno.

L’ispezione delle vetture ha portato al ritrovamento di quattro buste contenenti una cinquantina di stecche di tabacchi esteri, mentre nel circolo privato gestito da uno dei due individui, un 67enne tarantino con precedenti penali, sono stati trovati ulteriori pacchetti di sigarette della stessa marca.

Successive perquisizioni hanno permesso di recuperare circa 4.700 euro in banconote di piccolo taglio nascoste in casa del gestore del circolo, oltre a ulteriori 230 stecche di tabacchi lavorati, trovati in un box preso in fitto dallo stesso individuo.

I due sono stati denunciati in stato di libertà, mentre l’ingente somma di denaro, non giustificata dal suo possessore, è stata posta sotto sequestro insieme alle sigarette. I tabacchi sono stati affidati alla custodia dei militari della Guardia di Finanza.

