Regione, Tupputi approda in Forza Italia: “Non è trasformismo”

Bari – Non chiamatelo trasformismo: Giuseppe Tupputi lascia “Con” per entrare in Forza Italia. Si era già dimesso da capogruppo della pattuglia regionale nel parlamentino di via Gentile, poi è arrivata anche la firma del protocollo nazionale con gli azzurri, che segna l’apertura alle civiche territoriali per il sostegno alle Europee. Con lui, anche alcuni amministratori della Bat ma sul pallottoliere della sfiducia proposta dall’opposizione non cambia niente: anche dai banchi della minoranza, non la voterà.

