Elezioni Europee, i candidati lucani in corsa

Alle ore 20.00 di ieri, mercoledì 1 maggio 2024, sono scaduti i termini per presentare le liste per le Elezioni Europee dell’8 maggio prossimo. Sei i candidati lucani in corsa:

Nicola Benedetto per Fratelli d’Italia

per Fratelli d’Italia Marcello Pittella per Azione

per Azione Antonio Rubino per Stati Uniti d’Europa

per Stati Uniti d’Europa Giuseppina Paterna per il Partito democratico

per il Partito democratico Vincenzo Incampo per il Movimento 5 stelle

per il Movimento 5 stelle Piernicola Pedicini per Pace, Terra, Dignità

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author