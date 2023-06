Iscrizione alla Serie B, respinto il ricorso del Brescia

Il Collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Brescia contro la non accettazione della domanda di iscrizione alla Serie B. Il presidente Cellino aveva presentato due domande di iscrizione: una in C, l’altra in B. Il verdetto era scontato in quanto il Brescia, retrocesso dopo lo spareggio con il Cosenza, non ha titolo per essere iscritto al campionato cadetto. Im ogni caso, il vero appuntamento atteso dal club lombardo è quello di venerdì quando arriveranno i verdetti Co.vi.so.c., la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche.

