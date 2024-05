Vicenza, Vecchi: ‘Direi che ce la siamo meritata’

Allo Iacovone la decide Ferrari. La rete del bomber di Rosario consente al Vicenza di guardare con ottimismo al prossimo sabato, quando i biancorossi troveranno nuovamente il Taranto. Stefano Vecchi, tecnico del Lanerossi, predica calma: “La gara è stata molto aperta. ma il gol di Ferrari ha indirizzato la gara. Il Taranto ha spinto per cercare il pareggio e anche noi abbiamo avuto diverse occasioni per raddoppiare. Alla fine, però, abbiamo anche rischiato di prendere gol. Tutto sommato, però, credo che il risultato sia giusto e la vittoria sia meritata. Non giocavamo da tanto e dopo la rete del vantaggio sapevamo che i rossoblù avrebbero attaccato mentre noi ci saremmo dovuti difendere e ripartire. Il ritorno non sarà una formalità ma ci sarà da battagliare e combattere”, ha dichiarato l’ex Inter ai microfoni di Antenna Sud.

