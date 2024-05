Taranto-Vicenza 0-1, Ferrari complica i piani rossoblu (cronaca)

Per la prima volta nella storia, il Vicenza espugna Taranto. Al nono confronto diretto tra le due squadre in riva allo Jonio, a decidere è una rete del “loco” Ferrari al 10’: l’argentino ha eluso la marcatura alta della difesa rossoblu, battendo Vannucchi di testa. La squadra di Capuano ha accusato il colpo, ma è riuscita a riorganizzarsi e dopo aver rischiato (paratone di Vannucchi su Greco) ha tentato la via del pareggio, ma ha trovato sulla sua strada un ottimo Confente che ha detto no a Zonta, Luciani e De Marchi. Ora, per qualificarsi, i rossoblu dovranno segnare almeno due reti: insomma, servirà l’impresa.

LA CRONACA

🟥🟦 90’+5’ Acrobazia di Luciani, alto di poco.

⏱️ 90’ Sono 4 i minuti di recupero.

🟥🟦 88’ Miracolo di Confente su una conclusione al volo e ravvicinata di De Marchi. Il portiere biancorosso si supera e mette in angolo.

⬜️🟥 87’ SOSTITUZIONE 🔄 ultimo cambio anche per il Vicenza: Talarico per Costa.

🟥🟦 85’ Ammonito 🟨 Zonta per gioco falloso su Greco.

🟥🟦 78’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Mastromonaco e Kanoute per Valietti e Bifulco.

⬜️🟥 78’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Vicenza, Delle Monache rileva Della Morte.

🟥🟦 77’ Ammonito 🟨 Orlando per proteste.

⬜️🟥 76’ Risponde Zonta con un destro dalla lunga distanza, blocca Confente.

⬜️🟥 76’ Punizione di Ronaldo dai 25 metri, Vannucchi blocca senza problemi.

⬜️🟥 71’ SOSTITUZIONE 🔄 prime mosse anche per Vecchi: finisce la partita di Tronchin e Laezza, comincia quella di Cavion e Sandon.

🟥🟦 66’ SOSTITUZIONE 🔄 altri due cambi per Capuano: Ladinetti e De Marchi per Calvano e Simeri.

⬜️🟥 65’ Vicenza pericoloso: Ferrari, servito in profondità da Costa, si gira in area, ma trova Vannucchi. Poi la difesa rossoblu si rifugia in angolo.

🟥🟦 62’ Ci prova ancora Zonta dal limite, ma il destro è impreciso.

🟥🟦 56’ SOSTITUZIONE 🔄 il primo cambio è del Taranato: Capuano manda in campo Fabbro al posto di Ferrara.

🟥🟦 53’ Cross di Valietti dalla destra, Ferrara in area non trova il pallone con la testa.

🟥🟦 51’ Bifulco atterrato in area: proteste rossoblu, ma per Centi non è fallo. Angolo.

⬜️🟥 49’ Vicenza molto vicino al raddoppio: come nel primo tempo, il calciatore biancorosso si trova solo davanti a Vannucchi, che gli sbarra lo specchio.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+4’ Si chiude la prima frazione con il Vicenza in vantaggio grazie alla rete di Ferrari al 10’. Il Taranto ci ha messo un po’ per riorganizzarsi, ha rischiato, ma ha reagito trovando un ottimo Confente sulla sua strada.

🟥🟦 45’+ 3’ Ancora il Taranto: sventola al volo dalla distanza di Orlando, Confente mette in angolo.

⬜️🟥 45’+1’ Della Morte dalla lunga distanza, troppo centrale per impensierire Vannucchi. Ferrari si arrabbia col compagno perché chiedeva il pallone in profondità.

⏱️ 45’ Centi concede 1 minuto di recupero.

⬜️🟥 44’ Ammonito 🟨 Confente per comportamento non regolamentare (perdita di tempo).

🟥🟦 41’ Taranto a un passo dal pareggio: inserimento perfetto in area di Zonta, destro violento, ma Confente si oppone salvando i suoi.

⬜️🟥 40’ Ammonito 🟨 Laezza per gioco falloso su Orlando.

⬜️🟥 36’ Vicenza vicinissimo al raddoppio: azione in velocità, Della Morte lascia sul posto due avversari e apre lo spazio a Greco, che tutto solo davanti a Vannucchi si lascia ipnotizzare dal portiere rossoblu.

🟥🟦 33’ Orlando ci prova dal limite, ma non inquadra la porta: alto.

🟥🟦 25’ Ammonito 🟨 Ferrara per gioco falloso su De Col.

🟥🟦 22’ Batti e ribatti nell’area dei veneti, Confente risolve allontanando con i pugni.

🟥🟦 17’ Cross teso dalla destra dell’ex Orlando a tagliare tutta l’area, ma non c’è la zampata rossoblu.

⏱️ 15’ Il Taranto prova a reagire, ma il Vicenza controlla bene mettendo in mostra un buon palleggio.

⬜️🟥 10’ GOL DEL VICENZA: ⚽️ FERRARI! L’argentino batte di testa Vannucchi nel cuore dell’area, finalizzando di testa il suggerimento dal limite di Ronaldo. Gol assegnato anche dal Var nonostante le proteste dei rossoblu per un presunto fuorigioco. Dopo oltre 8 partite, il Taranto torna a subire gol allo Iacovone.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥🟦 TARANTO-⬜️🟥 VICENZA 0-1

⚽️ RETI: 10’ Ferrari (V)

🟥🟦 TARANTO 343: Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici; Valietti (78’ Mastromonaco), Zonta, Calvano (66’ Ladinetti), Ferrara (56’ Fabbro); Orlando, Simeri (66’ De Marchi), Bifulco (78’ Kanoute). Panchina: Loliva, Costantino, Riggio, Panico, Matera, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone. All. Capuano.

⬜️🟥 VICENZA 3412: Confente; Cuomo, Golemic, Laezza (71’ Sandon); De Col, Tronchin (71‘ Cavion), Ronaldo, Costa (87’ Talarico); Della Morte (78’ Delle Monache); Ferrari, Greco. Panchina: Gallo, Massolo, Rossi, Pellegrini, Busato, Mogentale, Lattanzio, Fantoni, Conzato. All. Vecchi.

🟡 ARBITRO: Mattia Centi di Terni. Assistenti: Vittorio Consonni di Treviglio (BG) e Manuel Marchese di Pavia. Quarto ufficiale: Maria Marotta di Sapri (SA). Var: Luigi Nasca di Bari. Avar: Gianpiero Miele di Nola (NA).

🟨 AMMONITI: Ferrara, Orlando, Zonta (T); Laezza, Confente (V).

📌 NOTE: recuperi 4’/4’. Angoli 7-4

