Il Taranto sbatte su Confente, al Vicenza il primo round

TARANTO- Non basta una buona prova, il Taranto perde allo Iacovone la prima sfida con il Lanerossi Vicenza, decide Ferrari in avvio. Sugli spalti 10.800 paganti, i rossoblu generosi sbattono contro il portiere Confente che para tutto. Ora per il passaggio del turno ci sono i novanta minuti da giocare a Vicenza sabato prossimo.





