Principe Milito festeggia a Taranto l’anniversario di matrimonio

Taranto ospita un turista speciale. Si tratta di Diego Milito, ex attaccante dell’Inter, fautore dello storico triplete neroazzurro. Il campione argentino, che vanta oltre 500 gol in carriera, ha reso nota la sua presenza in riva allo ionio, con una foto suggestiva sui social che vede immortalati lui e la sua compagna a festeggiare il loro anniversario di matrimonio presso il ristorante “Al Canale”.

