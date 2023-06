Barletta Calcio, mercato: verso il primo weekend di fuoco

BARLETTA – Altra giornata di confronti per il Barletta Calcio. Mario Dimiccoli e il neo-direttore tecnico Luigi Pavarese al lavoro in città per perfezionare i primi contatti per l’organico biancorosso versione 23/24. Il dirigente irpino, ufficializzato martedì, è arrivato a Barletta mercoledì mattina, incontrando il patron a pranzo per un primo briefing su mercato e panchina.

Panchina che ormai attende solo l’annuncio ufficiale. Ciro Ginestra si libererà il 30 giugno dall’Altamura, ottenendo così il via libera per l’accordo definitivo col Barletta. Dettagli già limati tra le parti, con il tecnico di Pozzuoli che ha già raggiunto l’intesa con Dimiccoli e si prepara a progettare con Pavarese il parco giocatori.

Attesa per capire chi potrebbe seguire Ginestra dalla piazza murgiana, nonostante l’esonero della scorsa stagione. Tra i suoi fedelissimi ci sono Lacassia e soprattutto Bolognese, entrambi avuti anche ad Andria ma col secondo che potrebbe far comodo ai biancorossi. Occhi puntati anche sul 2005 esterno mancino Giuseppe Venanzio, barlettano, che potrebbe essere uno dei profili più attenzionati dalla dirigenza. Nella tarda mattinata di mercoledì, primo viavai di procuratori nei paraggi della sede biancorossa di via D’Annunzio.

Ginestra è atteso in città entro il weekend, a prescindere dall’annuncio ufficiale. Dimiccoli lavora al completamento dell’organigramma, che verrà presentato non prima del 10 luglio. Prime idee anche sulla presentazione della squadra, che avverrà nella seconda metà di agosto a ridosso dell’esordio in Coppa Italia di domenica 27. La piazza, inoltre, attende informazioni sulla situazione relativa al Puttilli per l’apertura della campagna abbonamenti: si riparte dalle 1800 tessere di un anno fa.

