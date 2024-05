La telecamera di videosorveglianza era in funzione quando le due donne riprese dinanzi al portone marrone hanno abilmente scassinato la serratura per intrufolarsi in un’abitazione che, evidentemente, non era di loro proprietà. È accaduto mercoledì, all’ora di pranzo, in corso Garibaldi ad Andria. Probabilmente le due malviventi, di origine slava, non avevano notato l’occhio elettronico, per questo si guardavano attorno con fare circospetto. Una delle due ha fatto da “palo”, mentre l’alta con una tessera è riuscita a spingere il cilindretto ed aprire la serratura. Dopodiché si sono infilate all’interno dell’appartamento. Dopo le segnalazioni di alcuni residenti sono state raggiunte dai carabinieri che le hanno interrogate sull’accaduto.

