Cerignola, crescono le quotazioni di Tisci. Decisione entro martedì

CERIGNOLA – Colpo di scena in casa Cerignola, per la panchina salgono notevolmente le quotazioni di Ivan Tisci. Il quarantanovenne ex Fasano aveva già avuto colloqui con la dirigenza gialloblù ed è stato richiamato proprio nelle ultime ore. La scelta del direttore sportivo Di Toro, fino a pochissimi giorni fa, era legata senza ombra di dubbio a Roberto Taurino, nonostante il prolungato tentativo per Leonardo Colucci che però avrebbe respinto la proposta al mittente. In queste ultime ore del mese di giugno sembrerebbe Tisci, invece, il favorito per la guida tecnica del nuovo Cerignola. In tal senso, entro martedì 4 luglio potrebbero esserci importanti aggiornamenti. Il profilo dell’allenatore genovese è sempre piaciuto a Di Toro, che però aveva virato su altre soluzioni. Ancora poco chiare le dinamiche che hanno portato a questo ribaltone. Per Tisci potrebbe essere la prima esperienza tra i professionisti, dopo essere stato vice di Cristian Bucchi ad Empoli e a Benevento. Nono posto alla guida del Fasano nella passata stagione, bottino di 11 vittorie, altrettanti pareggi e 12 sconfitte: una stagione esaltante fino al giro di boa, sottotono nella seconda parte in cui i biancazzurri si sono sensibilmente allontanati dalla zona play-off. Il tecnico aveva esordito come primo allenatore a Bisceglie due anni fa, sempre in Serie D, ereditando una situazione complicata: arrivato alla metà di aprile, Tisci non riuscì a salvare i nerazzurro-stellati dalla retrocessione. Si tratta di un profilo giovane, giovanissimo. Sarebbe una coraggiosa scommessa per un Cerignola più giovane e che non vuole farsi prendere dalla frenesia di dover disputare necessariamente un campionato di vertice. Le prossime ore saranno decisive, Tisci balza in pole ma non sono esclusi altri colpi di scena.

