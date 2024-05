Brindisi, il prefetto convoca comitato per l’ordine e la sicurezza

BRINDISI – Il prefetto Luigi Carnevale ha convocato per oggi pomeriggio il Comitato per l’ordine e per la sicurezza pubblica. L’incontro fa seguito, spiega una nota della Prefettura, agli “ultimi episodi criminosi verificatisi in provincia”.

Per quanto non specificato, è plausibile che il riferimento sia all’attentato esplosivo registrato a San Pietro Vernotico nella serata di martedì e al grosso incendio che, la scorsa notte, ha distrutto alcuni mezzi parcheggiati presso un’azienda ittica di Fasano. All’incontro parteciperà anche il procuratore capo Antonio De Donno e i vertici provinciali delle forze dell’ordine. L’obiettivo è “di valutare e predisporre le misure di prevenzione generale e di contrasto ai fenomeni criminosi”.

