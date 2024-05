Lecce, ciclista cade su pista ciclabile: è grave

Un uomo di 82 anni è ricoverato in gravi condizioni al Fazzi di Lecce dopo essere caduto con la bicicletta mentre stava percorrendo una pista ciclabile in viale XXV Lugliol nei pressi della prefettura. L’anziano ha sbattuto la testa per terra perdendo i sensi. Un’ambulanza del 118 allertata da alcuni passanti lo ha trasportato in ospedale in codice rosso per sospetta emorragia cerebrale. Sull’accaduto indaga la polizia locale che dovrà accertare se la caduta sia stata accidentale o causata da qualche elemento lungo il percorso che in quella tratta è in pendenza. Il magistrato inquirente ha disposto il sequestro della bicicletta e verranno esaminate le immagini delle telecamere di video sorveglianza installate nella zona.

