Bari, sfonda passaggio a livello a Santa Caterina

BARI – Avrebbe cercato di attraversare i binari mentre le sbarre del passaggio al livello erano in chiusura ma superata la prima, non sarebbe riuscito a evitare la seconda che ha preso in pieno. È accaduto in via Santa Caterina, all’intersezione con via Massimini Losacco, periferia est di Bari. Sul posto, immediato l’intervento degli agenti della Polizia Locale e traffico bloccato. Nel cercare di superare il passaggio a livello, l’autista – che non avrebbe riportato ferite di rilievo – avrebbe colpito una delle auto in attesa in coda. Una delle sbarre che delimitano la strada è stata completamente divelta e la circolazione stradale è rimasta bloccata per qualche ora.

