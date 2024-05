Le domeniche in bici ripartono da Acquaviva

ACQUAVIVA – Valorizzazione di percorsi cicloturistici, delle bellezze paesaggistiche e storico culturali e delle ricchezze enogastronomiche del territorio. È già u successo il primo appuntamento della seconda edizione di “Domenica in Bici”, l’iniziativa che per la prima tappa ha avuto come location Acquaviva delle fonti, nel Barese, promossa dalla Città Metropolitana con il Servizio Programmazione della Rete Scolastica. Oltre 500 persone tra adulti e bambini hanno partecipato alla pedala organizzata in collaborazione con Coni Puglia e Sport e Salute Puglia. Partenza da piazza Garibaldi per proseguire su un percorso rupestre, immersi nella natura di circa 8 km. Le giornate in bicicletta che proseguono fino a ottobre, permetteranno di scoprire i tesori del territorio: dai paesaggi della Valle d’Itria e dell’entroterra con i pittoreschi borghi, ai più caratteristici tratti della costa.

