Europeo U21: Italia eliminata, fatale il ko con la Norvegia

L’Italia è stata battuta 1-0 dalla Norvegia nel terzo e ultimo incontro del Gruppo D dell’Europeo Under 21. In virtù di questo risultato, gli azzurrini sono eliminati: oltre alla Francia, prima nel girone, passa la Svizzera per il maggior numero dei gol segnati nella classifica avulsa tra elvetici, azzurri e norvegesi, che chiudono tutti a tre punti. Decisiva la rete di Botheim al 65′. Traversa clamorosa di Cambiaghi nel finale.

