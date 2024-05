Virtus Francavilla, Polidori: “A Monopoli per una grande gara”

Alessandro Polidori, attaccante della Virtus Francavilla, nella lunga intervista concessa a Passione Biancazzurra in onda ogni mercoledì su Antenna Sud Extra ha fatto il punto a pochi giorni dal ritorno dei playout contro il Monopoli.

IL DISPIACERE DI RESTARE FUORI. “Per noi è sempre brutto vedere le partite dalla tribuna. Poi ho sempre detto che giocare in casa, da calciatore del Francavilla, è una grandissima emozione: l’ho fatto da avversario ed è sempre stata dura, quando invece indossi la maglia biancazzurra senti una spinta incredibile. I tifosi ti caricano solo a vederli, soprattutto domenica scorsa. Le prime partite in casa sono rimasto colpito. Poi la Curva è veramente vicina, è sempre bello sentirla quasi con noi in campo. E da attaccante ho avuto la fortuna di segnare sotto quel settore, in quella porta. L’emozione di vedere tutta quella gente in uno stadio così compatto è molto bello”.

SPERANZA AL 95′. “Il gol arrivato allo scadere è molto pesante per noi, dà tanta fiducia e voglia di crederci ancora di più. Tra lo 0-1 e l’1-1 cambia tutto, adesso ci stiamo preparando per poter vincere a Monopoli. Quel gol ci ha trasmesso tanta voglia e grinta, siamo pronti per fare una grande partita”.

RENDIMENTO ESTERNO. “Eravamo partiti bene, anche nelle prestazioni fuori casa. A Torre del Greco abbiamo raggiunto l’apice, poi la gara col Sorrento ha scombussolato tutto. I punti in trasferta servono e ne abbiamo raccolti pochi, ma in tante partite non meritavamo di perdere. Bisognava fare di più, poi nel girone di ritorno abbiamo compensato con il rendimento casalingo. Proveremo a vincere domenica fuori casa, sarebbe bellissimo farlo nella gara più importante dell’anno”.

CON ARTISTICO. “Gabriele è in fiducia, è un attaccante che ti dà situazioni di gioco diverse. È una prima punta, sa tenere i palloni lì in avanti e va a battagliare. Ma anche sui cross, sulle palle laterali, sai di avere un attaccante fastidioso in area. Con lui ci siamo trovati bene perché a me piace sia il lavoro sporco, ma anche pulire le giocate andando incontro al pallone. A prescindere da questo, chi giocherà domenica sono sicuro che farà bene”.

FUTURO. “A Francavilla mi sono trovato bene. E anche la mia famiglia. Un attaccante ha sempre tante richieste, però ci tenevo a rimanere qui e ci tengo tantissimo a raggiungere la salvezza con la squadra. Ho un altro anno di contratto e sto molto bene”.

RITORNO PLAYOUT. “Il gol ci ha dato la speranza di poter fare una partita diversa e importante a Monopoli. Bisogna tenere la gara aperta, ce la giochiamo alla pari: non penso che la Virtus sia inferiore all’avversario. Ora recuperiamo chi è acciaccato e sapremo giocarcela».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author