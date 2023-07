LECCE – Lorenzo Venuti e il Lecce si avvicinano. Strada spianata verso il ritorno al Via del Mare del terzino destro classe ’95, svincolatosi dopo l’ultima esperienza alla Fiorentina. Piace per la sua duttilità, potendo ricoprire all’occorrenza anche il ruolo di terzino sinistro o di centrale difensivo. Nel Salento è stato uno dei grandi protagonisti nell’annata del grande salto dalla Serie B alla A con Fabio Liverani in panchina, stagione 2018/19, nella quale il difensore nativo di Montevarchi realizzò tre reti e tre assist in 32 apparizioni. Si lavora per raggiungere l’intesa sull’ingaggio, le parti sono vicinissime e non dovrebbero sorgere ostacoli da poter far tramontare la trattativa. Venuti ha già dato il proprio benestare al ritorno a Lecce, posizionando la destinazione pugliese in cima alla lista dei desideri.

