Ufficiale, Riccardo Idda lascia la Virtus Francavilla: tornerà alla Torres

Ora è ufficiale: Riccardo Idda ha rescisso il contratto che lo legava alla Virtus Francavilla. Il difensore classe ’88, nell’ultima stagione capitano dei biancazzurri, tornerà ora nella sua Sardegna, dove ad attenderlo c’è la Torres. Il 34enne nativo di Alghero si separa dalla Virtus dopo aver raccolto 112 presenze in biancazzurro.

Questo, il comunicato ufficiale della società: “Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale con Riccardo Idda. La società desidera ringraziare Riccardo per il lavoro svolto e l’impegno profuso con la maglia biancazzurra, augurandogli un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.”

