Foggia, Canonico tra presente e futuro societario

Nel servizio le parole del presidente rossonero Nicola Canonico e le immagini della conferenza stampa.

FOGGIA – Nicola Canonico ha confermato la sua volontà di disimpegnarsi da presidente del Foggia. Nella conferenza stampa di lunedì il numero uno rossonero ha annunciato che la società farà ricorso contro le decisioni del Consiglio Federale sul caso Lecco, precisando che la sua esperienza nel capoluogo dauno terminerà alla fine di ogni procedura legale.

Sarà Emanuele Belviso il direttore sportivo, così come annunciato dallo stesso presidente Canonico. Proprio a lui sarà incaricata la scelta del successore di Delio Rossi.

La ricerca dell’allenatore non basta a caratterizzare la calda estate rossonera, la proprietà avrà l’obiettivo di trovare nuovi acquirenti per consentire a Canonico il disimpegno totale dal club.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp