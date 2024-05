David di Donatello a Diodato per la miglior canzone, ‘Dedicato a Taranto’

Per la miglior canzone originale, il David di Donatello è andato a Diodato per “La mia terra”, brano del film Palazzina Laf, per la regia di Michele Riondino. ”Grazie per questo amore corrisposto, in particolare a Michele Riondino che mi ha coinvolto in un’opera così importante per la nostra terra. Dedico questo premio alla mia Taranto e a tutti i tarantini: a quelli che non ci sono più e a quelli che credono che un futuro è possibile. Taranto è una città che soffre, ma colgo l’occasione per invitare tutti a venire a vedere quanto è bella”.

