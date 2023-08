Lecce: c’è distanza con lo Sporting per Hjulmand, ma intanto si sonda il sostituto

Il Lecce è tornato ad allenarsi in Salento, all’Acaya, dopo il ritiro di Folgaria. Mister Roberto D’Aversa è al lavoro con il suo staff per preparare al meglio la squadra in vista del trofeo “Ramon de Carranza”, impegno amichevole internazionale che vedrà i giallorossi questa domenica di scena in Spagna contro il Cadice (cadise). Un test che si disputerà ad una settimana dalla prima uscita ufficiale dei salentini. È infatti fissato per domenica 13 agosto il primo turno di Coppa Italia, con il Como ospite di giornata al Via del Mare.

Sarà l’occasione buona per vedere ancora all’opera quei calciatori della Primavera che stanno contendendosi un posto in prima squadra. Stando alle recenti dichiarazioni del tecnico, tre o quattro giovani verranno aggregati al gruppo dei grandi in pianta stabile. Ad oggi è facile pensare che ad avere questa chance saranno certamente Dorgu e Corfitzen. Avrà buone chance anche Berisha, così come Samooja nel caso in cui dovesse partire in prestito Brancolini.

In chiave calciomercato, intanto, tiene banco l’operazione Hjulmand. Il centrocampista danese avrebbe già raggiunto un accordo di massima con lo Sporting Lisbona, ma l’offerta del club portoghese pare non soddisfi a pieno le richieste del Lecce, che per privarsi del proprio capitano chiede non meno di 20 milioni di euro. Monitorano la situazione e restano alla finestra anche altri club interessati al classe ’99, fra cui il Milan. Il nome nuovo, per sostituirlo, è quello di Mohamed Kaba, 21enne di proprietà del Valenciannes ed in scadenza nel 2024. La distanza fra offerta e richiesta è al momento importante, con i francesi non intenzionati a fare sconti per il mediano di origini guineane.

La campagna abbonamenti prosegue nel frattempo a gonfie vele: tagliato il traguardo delle 12.500 sottoscrizioni, il tutto ad un paio di giorni dall’inizio della vendita libera.

