Edjouma vuole il Bari, biancorossi e Steaua cercano l’accordo

C’è ancora distanza tra la richiesta della Steaua Bucarest e l’offerta del Bari per il centrocampista Malcolm Edjouma. Il giocatore vuole fortemente l’Italia e la formazione biancorossa e avrebbe rifiutato Usa e Arabia ma al momento manca l’intesa tra i due club. Becali vuole un milione di euro, subito, a rate o con obbligo di riscatto, il Bari vorrebbe trasformare il diritto in obbligo di riscatto solo in caso di promozione in Serie A per poter valutare il giocatore nel corso della stagione. L’impressione è che si continuerà a trattare e che si arriverà alla prossima settimana per una definizione della trattativa. Diverso, invece, il capitolo Brenno. Il mercato in brasile chiude il 2 agosto e nella notte si saprà se il Gremio ha chiuso un sostituto per il portiere brasiliano che in questo caso potrebbe partire. Nel frattempo la campagna abbonamenti è arrivata a quota 6000 tessere sottoscritte dopo l’apertura ai non abbonati della passata stagione. Un dato tutto sommato considerevole nonostante la piazza attenda ancora almeno tre giocatori di spessore dal mercato.

