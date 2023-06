Il Taranto blinda Ferrara, contratto prolungato

Lavorando in silenzio, il Taranto ha blindato Antonio Ferrara. L’esterno sinistro classe 1999 ha firmato il prolungamento del contratto, in scadenza nel giugno 2024. Ferrara si è legato al club rossoblu per altre due stagioni, fino al giugno del 2026. Il Taranto crede molto nel calciatore, praticamente cresciuto in riva allo Jonio, per questo non lo considera una pedina di scambio: diversi club gli hanno messo gli occhi addosso, in particolare l’Avellino, ma la società non intende cederlo in Serie C, è pronto a valutare solo offerte interessanti solo provenienti da categorie superiori.

