Barletta Calcio in stand-by, Dimiccoli riflette sullo staff

BARLETTA – Annunci imminenti, anzi no. La situazione del Barletta Calcio resta in stand-by e potrebbe aver subito una frenata da parte della società biancorossa, con Mario Dimiccoli che avrebbe avviato delle ulteriori consultazioni sulla questione dirigenziale e tecnica.

Tutto congelato al momento, nonostante l’intenzione di ufficializzare i primi membri dello staff entro l’inizio del weekend. Mercoledì sera e giovedì mattina rappresentano due momenti di riflessione all’interno del club, prima di arrivare alle decisioni definitive che la piazza sta chiedendo da diversi giorni per preparare un girone H di Serie D all’altezza delle aspettative.

Gli unici passi in avanti rappresentano i nomi depennati, o quasi, dalla lista dei candidati al ruolo di direttore generale e direttore sportivo. Beppe Camicia, il nome più quotato per la figura di DG, sarebbe maggiormente intenzionato ad intavolare un nuovo percorso calcistico a Trani, con il supporto di Titti D’Alesio e Gianluca Frascati. Resta cristallizzata, dunque, la posizione di Beppe Iannone, ufficialmente ancora in carica come direttore generale.

Sviluppi lenti anche per direttore sportivo e allenatore. Giacomarro, nome caldo per la panchina del Barletta, arriverebbe in biancorosso solo ed esclusivamente in caso di accoppiata con Pietro Chiaradia nelle vesti di DS, scartando quindi l’ipotesi che possa diventare allenatore con Umberto Quistelli in società. Il barese starebbe perdendo quota anche a favore di Luigi Pavarese, con il quale Dimiccoli è ormai in contatto da settimane. Se dovesse spuntarla il dirigente irpino, Gigi Panarelli potrebbe essere il nome principale.

Le consultazioni delle ultime ore, però, stoppano qualsiasi sviluppo in tal senso. La società biancorossa riflette sul da farsi, i tempi si fanno sempre più stretti.

