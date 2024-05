Taranto, ventenne tarantino arrestato per spaccio

La Polizia ha messo fine alle attività illegali di un tarantino di 20 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti con l’intento di spacciarle.

Le indagini, condotte dai Falchi della Squadra Mobile nel quartiere Tamburi, hanno portato all’arresto del giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati simili. Durante una perlustrazione in Via Machiavelli, i poliziotti hanno notato un comportamento sospetto all’interno di un edificio, presunto rifugio del ventenne.

Entrati nell’appartamento, hanno rinvenuto hashish, eroina e cocaina pronte per la vendita, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e denaro contante. Il presunto spacciatore è stato arrestato e condotto nel carcere di Taranto.

