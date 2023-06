Giunta Bisceglie, Angarano annuncia cinque assessori

BISCEGLIE – A tre settimane dalla rielezione a sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano annuncia ufficialmente cinque assessori che comporranno la nuova Giunta comunale. Nel pomeriggio di mercoledì, il primo cittadino ha comunicato i primi nomi che andranno a creare la squadra tecnica per l’inizio del secondo mandato.

Angelo Consiglio ricoprirà la carica di vicesindaco. Con essa, anche le deleghe assessorili ad Urbanistica, Edilizia Privata, Centro Storico e Sport. Roberta Rigante, invece, si occuperà di Lavori Pubblici, Politiche Giovanili e Sociali e Pari Opportunità. Ad Onofrio Musco la delega a Sviluppo Economico e Attività Produttive, Viabilità, Trasporti, Patrimonio e Demanio. Per quanto riguarda Bilancio e Programmazione Economica, Polizia Locale e Arredo Urbano, il nome indicato è quello di Antonio Belsito. Chiude il quintetto Emilia Tota, con le deleghe a Cultura, Marketing Territoriale e Turismo. Tutti i cinque assessori, inoltre, saranno impegnati nell’attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza per le rispettive mansioni.

«Ci sono ancora le ultime deleghe da assegnare – specifica Angarano in un comunicato – ma abbiamo già scelto i primi nomi e ne abbiamo individuati altri sulla base della massima competenza certificata». Arriva anche l’intervento di Francesco Spina, sconfitto in campagna elettorale. L’osservazione del leader del centrodestra cittadino riguarda un dirigente nominato da Angarano, per il quale sarebbe intervenuta la presidenza del consiglio dei ministri, tramite il suo ispettorato, per segnalarne l’incompatibilità. «Vincere le elezioni non significa essere al di sopra della legge», tuona Spina, che attende sviluppi dopo le nomine in Giunta.

