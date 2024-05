Antimafia, Gasparri punge Emiliano: ‘Sarà impegnato con sorella boss’

“Capisco le osservazioni della presidente dell’Antimafia, onorevole Colosimo, in riferimento alla renitenza all’audizione di Emiliano. Però capisco anche che di fronte a un colosso della magistratura, della politica, del buon governo e della sana amministrazione si debbano fare dei passi indietro. Credo che Emiliano abbia molti impegni. Un giorno va a trovare la sorella del boss, un altro giorno fa un comizio con un prete che dice che Piantedosi è un criminale, un altro giorno ancora deve ascoltare le notizie sui propri collaboratori che così si dimettono prima di essere arrestati e così via. Insomma Emiliano ha troppo da fare per perdere tempo con la Commissione Antimafia”. A scriverlo in una nota è Maurizio Gasparri, capogruppo di FI al Senato, commentando la richiesta di audizione in Antimafia del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author