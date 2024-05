BARI – Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è stato convocato dalla commissione parlamentare antimafia per il prossimo 10 maggio, per un’audizione in merito ai rischi di infiltrazioni mafiose nel territorio pugliese e a Bari. Nei giorni scorsi Emiliano, già convocato per il 2 maggio, aveva chiesto di far slittare la data della convocazione dopo il 9 maggio a causa di impegni politici. Per l’8 maggio – sugli stessi temi – è invece convocato il procuratore generale di Bari, Roberto Rossi.

