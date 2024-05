Commerciante fa scadere i buoni regalo senza restituire i soldi al beneficiario

MANDURIA: Un commerciante di Manduria furbetto avrebbe più volte imposto una scadenza ai “buoni regalo” senza però restituire il denaro in contanti qualora questi non vengano spesi. L’ultimo malcapitato, un giovane del posto che non ha fatto in tempo a spendere un’importante cifra, si è rivolto però al Tribunale di Taranto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author