Bari, quarta edizione di “Basta vittime della strada”

BARI – Brevi lezioni teoriche, di primo soccorso e tecniche di controllo di autovetture in situazione critica di aderenza con istruttori qualificati. Quarta edizione di “Basta vittime della strada”, l’iniziativa che prevede, in occasione della Giornata europea della sicurezza stradale il prossimo 6 maggio, l’organizzazione di due giornate dedicate alla guida sicura a cura dell’associazione sportiva dilettantistica Guida Sicura Moderna. La velocità e la distrazione alla guida sono sempre più cause di incidenti stradali che spesso portano a danni irreversibili. “È in questo contesto – secondo gli organizzatori – che l’iniziativa si rende sempre più necessaria”. L’appuntamento è per il fine settimana nell’aera parcheggio del parco commerciale di Barimax dove si potranno tenere anche piccoli corsi di guida sicura

