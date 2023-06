FRANCAVILLA F.NA – Senza proclami e sbandierare ai quattro venti obiettivi e strategie, la Virtus Francavilla lavora a fari spenti su quella che sarà la rosa della prossima stagione. In particolare, i biancazzurri dovranno necessariamente ricostruire il parco portieri, la difesa, le corsie laterali e risolvere l’abbondanza in attacco. In particolare, tra i pali arriverà un over di esperienza e che sappia guidare anche lo spogliatoio; al suo fianco, invece, un under che possa completare il proprio processo di crescita nell’ombra del titolare. In difesa dovrebbe restare il solo Idda, mentre sulle fasce hanno già salutato la Puglia da tempo i vari De Marino, Cisco e Pierno. In attacco, invece, da piazzare c’è Ekuban, ma dopo Murilo potrebbe partire anche Maiorino con destinazione centro Italia.

Capitolo Patierno: la Virtus Francavilla non ha necessità di venderlo per fare cassa e anzi vorrebbe costruire attorno a lui anche la rosa della prossima stagione. L’attaccante bitontino ha confermato di stare benissimo in una piazza che gli ha ridato fiducia ed entusiasmo, non ha l’ambizione di fare le valige, ma è chiaro che se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per lui e per la società da un top club che punti a vincere il campionato, allora si valuterebbe. Ai titoli di coda anche l’avventura in biancazzurro di Alessandro Caporale, per il quale a essere determinante potrebbe essere il desiderio di una nuova avventura dopo 5 anni in biancazzurro.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp