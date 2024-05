Lecce, principio d’incendio in un negozio del centro

Nel tardo pomeriggio di giovedì 2 maggio, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Lecce, sede centrale, è intervenuta in via Salvatore Trinchese, nel capoluogo salentino, per la segnalazione di un principio di incendio all’interno di un negozio di abbigliamento. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco sono entrati all’interno dell’attività commerciale raggiungendo il piano -1 da cui fuoriusciva una coltre di fumo. All’arrivo dei soccorsi, i dipendenti erano già stati evacuati e non si registrano feriti né danni. Le cause del principio di incendio sono attualmente in fase di accertamento, anche se dalle prime ipotesi si pensa a un corto circuito.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author