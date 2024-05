Salento, irregolarità e lavoro in nero: sospese quattro aziende

I carabinieri hanno sospeso a Lecce e in provincia l’attività di quattro aziende per irregolarità amministrative e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il provvedimento è scattato in seguito ad un’attività coordinata dall’europol.

Le violazioni accertate nelle quattro aziende, gestite da cinesi, hanno riguardato sia l’inosservanza della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sia di natura amministrativa. Le prime si riferiscono alla mancata valutazione dei rischi, della sorveglianza sanitaria dei dipendenti e alla non conformità dei requisiti degli ambienti di lavoro; le seconde, invece, si riferiscono al lavoro nero, al pagamento in contante di parte della retribuzione, e all’inosservanza dell’orario di lavoro.

Le verifiche hanno interessato il settore edile, attività commerciali e la filiera della ristorazione. Su sette aziende ispezionate quattro sono state sospese e sono state elevate sanzioni amministrative e ammende per un totale di 100mila euro.

