LECCE – Roberto D’Aversa è ancora il primo nome per la panchina del Lecce. Anche perché i contatti tra la società giallorossa e l’allenatore nato a Stoccarda sono in corso da diverso tempo e quello dell’ex Parma e Sampdoria è un nome che piace da sempre a Pantaleo Corvino. Nelle scorse ore, però, il responsabile dell’area tecnica giallorossa avrebbe avuto anche un colloquio con Tullio Tinti, procuratore di Andrea Pirlo, libero dopo l’esperienza in Turchia al Karagumruk e con un passato anche sulla panchina della Juventus dopo il divorzio dei bianconeri con Maurizio Sarri. Un profilo giovane ed emergente, anche internazionale, che stuzzica e non poco il club di via Colonnello Costadura.

Ma non sembrerebbe comunque esserci necessità di accelerare i tempi, anche perché in corsa ci sarebbero anche Filippo Inzaghi, più difficile, e Marco Giampaolo, alla ricerca di una nuova rivincita personale. Più complicato, invece, arrivare a Fabio Pecchia, che appare destinato a rimanere a Parma anche per la prossima stagione. Il casting panchina va avanti, il Lecce cerca il sostituto di Baroni.

