Saraniti-Casarano, è finita: l’attaccante è ad un passo dal Lamezia

L’accordo sembra ad un passo: secondo quando raccolto da Antenna Sud, Andrea Saraniti avrebbe raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto con il Casarano (il calciatore aveva un altro anno di contratto, ma non era stato convocato per il ritiro) e sarebbe vicinissimo alla firma con il Lamezia Terme. Il club calabrese ha superato all’improvviso un’agguerrita concorrenza per accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante classe ’88.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp