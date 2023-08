Bari, Brenno è arrivato in Italia. Trattativa per Sibilli del Pisa

Brenno Oliveira Fraga Costa è arrivato in Italia. L’estremo difensore del Bari è atterrato a Palese dopo quasi 20 ore di volo e si è sottoposto alle visite mediche. Volto sorridente, nonostante un viaggio durato quasi 20 ore (scali compresi) per arrivare da Porto Alegre in Puglia. Brenno, che arriva in prestito con diritto di riscatto, si unirà al gruppo presumibilmente nella giornata di giovedì. L’arrivo del brasiliano non è di poco conto: l’estremo difensore, campione olimpico con il Brasile nel 2021, era stato seguito dal Valencia e da alcuni club italiani di Serie A, ma il Bari è riuscito a convincerlo con la proposta di un ruolo da protagonista in una piazza che solo due mesi fa si giocava la Serie A di fronte a 60mila persone. Fatto il portiere le attenzioni del direttore sportivo si spostano su un giocatore offensivo duttile. L’identikit, come riporta Gianlucadimarzio.com, porta a Giuseppe Sibilli, 32 presenze e 3 reti lo scorso anno con il Pisa. Il 27enne napoletano può giocare sia da punta centrale che da esterno d’attacco e trequartista. Nel frattempo sale a 4mila il dato della prevendita per il match contro il Parma, in programma sabato alle ore 18 allo Stadio San Nicola. La vincente incontrerà una tra Como e Lecce.

