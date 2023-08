Taranto, tutto su Corradini. Valutazioni su La Monica

TARANTO – Immutata data e ora del test congiunto, venerdì 11 agosto alle 17.30, cambia soltanto l’avversario: il Taranto chiuderà il ritiro di Cascia sfidando il Foligno, formazione militante in Promozione umbra. Un test utile a comprendere lo stato di forma di un gruppo che, da quasi tre settimane, si allena agli ordini di Capuano. Quest’ultimo, nelle vesti anche di responsabile dell’area tecnica, è consapevole che al suo Taranto manchi qualcosa, soprattutto a centrocampo e in chiave under. Le attenzioni sono ricadute prepotentemente su Giovanni Corradini, classe ’02, talento della Fiorentina Primavera, ma nell’ultima stagione in forza alla Pro Vercelli laddove era compagno di squadra di Calvano. Il club gigliato valuta per lui un nuovo prestito: alla finestra, però, c’è pure il Pisa.

In chiave over, invece, Loris Zonta, classe ’97, si lega al Taranto per un anno con opzione, a titolo temporaneo, dal Vicenza: l’atleta scuola Inter aveva già esordito nel corso dell’amichevole contro il Cynthialbalonga fornendo anche l’assist vincente a Bifulco.

Capitolo uscite. Non tutti i calciatori attualmente a Cascia sono certi di rimanere: valutazioni, in particolare, su La Monica che, per giocare con maggiore continuità, potrebbe essere ceduto nuovamente in prestito. Capuano sogna ancora un attaccante di spessore, ma al momento non c’è particolare fretta.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp